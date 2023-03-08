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Резніков поїхав у Стокгольм на неформальну зустріч міністрів оборони ЄС

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Стокгольм, Середа 08 березня 2023 11:13
Резніков поїхав у Стокгольм на неформальну зустріч міністрів оборони ЄС Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр оборони України Олексій Резніков відбув у Стокгольм, де сьогодні відбудеться неформальна зустріч глав Міноборони країн Європейського союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони України.

"У Швеції розпочалося засідання міністрів оборони ЄС. Я щасливий бути тут. Ми поговоримо про зброю, швидкість у прийнятті рішень і солідарність", - зазначив Резніков.

Український міністр подякував очільнику дипломатії ЄС Жозепу Боррелю та міністр оборони Швеції Полу Йонсону за організацію зустрічі.

Нагадаємо, раніше глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що міністри країн ЄС зберуть на початку березня, щоб обговорити проблему з постачаннями боєприпасів для України.

Крім того, Боррель закликав країни ЄС передати Україні боєприпаси зі своїх запасів.

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