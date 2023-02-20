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Боррель призвал срочно передать Украине все боеприпасы ЕС

Новина українською →
Украина, Понедельник 20 февраля 2023 23:13
Боррель призвал срочно передать Украине все боеприпасы ЕС Фото: глава европейской дипломатии Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Елена Черкасец

Страны Европейского союза должны передать Украине все запасы имеющихся боеприпасов, поскольку украинская армия остро нуждается в них для противостояния с РФ.

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина с ссылкой на трансляцию по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС в понедельник.

"Очевидно, что мы должны запустить процедуры для увеличения мощности европейской промышленности, чтобы производить больше боеприпасов и быстрее. И очевидно, что мы должны усилить наши усилия не только путем возможных закупок на уровне ЕС для удовлетворения неотложных потребностей Украины", - сказал Боррель.

В то же время, топ-дипломат ЕС заявил, что "в ближайшие недели лучший путь предоставить Украине боеприпасы - передать уже имеющиеся в европейских армиях запасы".

"Мы не должны ждать, пока их (боеприпасы) изготовят. Мы должны использовать то, что уже изготовлено и хранится на складах и будет изготовлено в ближайшие дни. Приоритет должен предоставляться поставке украинской армии. Столько сколько можем", - отметил он.

Напомним, Украина столкнулась с некоторым дефицитом боеприпасов. Международным партнерам следует устранить его в течение недель.

Кроме того, Украина может испытывать некоторый дефицит боеприпасов, однако это лишь вопрос времени, ведь у западных партнеров нет стратегических проблем с продолжением обеспечения военных усилий нашего государства.

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