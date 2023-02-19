Менше оплесків - більше поставок. Боррель закликав усунути дефіцит боєприпасів України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову європейської дипломатії Жозепа Борреля під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції.

Він зазначив, що війна Росії проти України є викликом та екзистенційною загрозою для європейської безпеки.

"Президент Зеленський та інші українці отримали багато оплесків, але недостатньо боєприпасів. Менше оплесків - більше постачання озброєнь", - сказав Боррель.

Він закликав міжнародних союзників пришвидшити військову підтримку України.

"Ми знаємо, для того, щоб перемогти в маневровій війні необхідні бойові танки. Неможливо перемогти без такої бронетехніки. Наразі виник дефіцит боєприпасів, його потрібно усунути швидко протягом тижнів", - сказав глава європейської дипломатії.

За його словами, це неможливо усунути дефіцит на основі спільних закупівель, а союзники мають оперативно передати Україні боєприпаси зі своїх запасів.

Як повідомлялося раніше, міністр оборони Британії Бен Уоллес зазначив, що Україна може відчувати дефіцит боєприпасів, але це лише питання часу, оскільки партнери не мають стратегічних проблем із забезпечення військових зусиль ЗСУ.

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