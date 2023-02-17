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Питання лише в часі. Україна не стикнеться зі стратегічною нестачею боєприпасів, - Воллес

Новость на русском →
П'ятниця 17 лютого 2023 18:18
Питання лише в часі. Україна не стикнеться зі стратегічною нестачею боєприпасів, - Воллес Фото: міністр оборони Британії Бен Воллес (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна може відчувати деякий дефіцит боєприпасів, проте це лише питання часу, адже західні партнери не мають стратегічних проблем із продовженням забезпечення військових зусиль нашої держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Міжнародні партнери продовжують постачання артилерійських снарядів та інших боєприпасів та зброї Збройним силам України.

"На передовій завжди було відчуття нестачі, але я не бачу жодних ознак стратегічної нестачі... хоча є деяка затримка в часі", - сказав міністр оборони Британії Бен Воллес.

За його словами, завдання полягає в тому, аби українські сили прицільно застосовували зброю та продовжували битися західними методами.

"Щоб підірвати російську позицію, потрібно 100 артилерійських снарядів чи п’ять? Якщо бути точним, то не треба 100 снарядів", - сказав він.

При цьому Воллес також додав, що Росія все ще має у своєму розпорядженні значні сили.

Нагадаємо, Естонія пропонує Євросоюзу вкласти 4 млрд євро у закупівлю боєприпасів для України.

До того ж, західні партнери погодилися наростити виробництво боєприпасів, адже допомога Україні у боротьбі з російською агресією потребує багато ресурсів.

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