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Боррель відреагував на ракетний удар росіян по Одесі

Фото: високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель засудив ракетний обстріл росіянами Одеси під час перебування у місті президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку дипломата у соцмережі Х (колишня Twitter).

"Безрозсудна повітряна атака на Одесу, коли Президент і прем'єр-міністр перебували у місті, щоб вшанувати пам'ять жертв удару безпілотника по житловому будинку 2 березня, вкотре доводить нехтування Путіним будь-якими нормами та його готовність до ескалації", - написав Боррель.

Повітряна атака на Одесу

Вранці 6 березня росіяни вдарили ракетою по Одесі. Попередньо, удару було завдано балістичною ракетою "Іскандер-М". Повітряні сили не мають систем ППО в Одеській області, здатних збивати такі цілі.

В цей час у місті перебували президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Греції Кіріакіс Міцотакіс. Грецькі ЗМІ повідомляли про те, що приліт стався за 150 метрів від кортежу лідерів.

Сам Зеленський, коментуючи удар, заявив, що бачив і чув атаку росіян. Міцотакіс розповів, що росіяни вдарили по місту, коли він із Зеленським перебував у морському порту. І додав, що чув "потужні вибухи" поряд.

Натомість речник Об'єднаного командування "Південь" Наталія Гуменюк зазначила, що удар не був пов'язаний з візитом лідерів до Одеси.

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Одеса