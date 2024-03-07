Боррель отреагировал на ракетный удар россиян по Одессе

"Безрассудная воздушная атака на Одессу, когда Президент и премьер-министр находились в городе, чтобы почтить память жертв удара беспилотника по жилому дому 2 марта, в очередной раз доказывает пренебрежение Путиным любыми нормами и его готовность к эскалации", - написал Боррель.

Воздушная атака на Одессу

Утром 6 марта россияне ударили по Одессе. Предварительно, удар был нанесен баллистической ракетой "Искандер-М". Воздушные силы не имеют систем ПВО в Одесской области, способных сбивать такие цели.

В это время в городе находились президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакис Мицотакис. Греческие СМИ сообщали о том, что прилет произошел в 150 метрах от кортежа лидеров.

Сам Зеленский, комментируя удар, заявил, что видел и слышал атаку россиян. Мицотакис рассказал, что россияне ударили по городу, когда он с Зеленским находился в морском порту. И добавил, что слышал "мощные взрывы" рядом.

Зато представитель Объединенного командования "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что удар не был связан с визитом лидеров в Одессу.

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