Боррель "шокований" відео зі стратою українського захисника росіянами

Боррель закликав притягнути до відповідальності винних за воєнні злочини, скоєні в Україні російською армією.

"Глибоко шокований жорстоким відео обезголовлення українського військовополоненого. Це жахливе порушення Женевських конвенцій. Усі виконавці та пособники воєнних злочинів мають бути притягнуті до відповідальності", - зазначив він.

Дипломат додав, що ЄС буде залишатися з Україною, скільки буде потрібно.

Нагадаємо, нещодавно у мережі з'явилося відео жорстокої страти росіянами українського військового. Пізніше журналісти CNN знайшли ще одне відео обезголовлення українського військового російськими бойовиками.

СБУ розпочала розслідування жорстоко вбивства українця, а Міноборони заявило, що особу страченого полоненого встановлюють.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.