ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Боррель: сделка Венгрии и России по газу не нарушает законодательство ЕС

Новина українською →
Брюссель, Вторник 12 октября 2021 18:32
Боррель: сделка Венгрии и России по газу не нарушает законодательство ЕС Фото: глава европейской дипломатии Жозеп Боррель (Thierry Monasse#51SY ED/Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Контракт Венгрии и России на поставки газа в обход Украины не нарушает законодательство Европейского союза. Венгрия может заключать подобные двусторонние сделки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, страны-члены могут заключать двусторонние соглашения.

"Насколько мне известно, в сделке между Венгрией и "Газпромом" нет ничего противозаконного, ничего, что противоречило бы европейскому законодательству", - отметил он.

Напомним, 1 октября 2021 года Россия начала поставки газа в Венгрию в обход Украины.

Киев настаивает на том, чтобы Еврокомиссия изучила последствия газового контракта России и Венгрии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Венгрия Газ
NEWS
Новые правила проезда на карантине. С какими документами пустят в автобус и поезд: список
Новые правила проезда на карантине. С какими документами пустят в автобус и поезд: список
DAILY
Гаага рассудит. Накажет ли трибунал Россию за захват украинских моряков
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Гаага рассудит. Накажет ли трибунал Россию за захват украинских моряков