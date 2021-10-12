Боррель: сделка Венгрии и России по газу не нарушает законодательство ЕС
Фото: глава европейской дипломатии Жозеп Боррель (Thierry Monasse#51SY ED/Getty Images)
Контракт Венгрии и России на поставки газа в обход Украины не нарушает законодательство Европейского союза. Венгрия может заключать подобные двусторонние сделки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, страны-члены могут заключать двусторонние соглашения.
"Насколько мне известно, в сделке между Венгрией и "Газпромом" нет ничего противозаконного, ничего, что противоречило бы европейскому законодательству", - отметил он.
Напомним, 1 октября 2021 года Россия начала поставки газа в Венгрию в обход Украины.
Киев настаивает на том, чтобы Еврокомиссия изучила последствия газового контракта России и Венгрии.