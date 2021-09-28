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Еврокомиссия изучит последствия газового контракта России и Венгрии

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Брюссель, Вторник 28 сентября 2021 14:29
Еврокомиссия изучит последствия газового контракта России и Венгрии Фото: Еврокомиссия заинтересовалась контрактом Венгрии и России (flickr com libereurope)
Автор: Артем Горовенко

Европейская комиссия изучит последствия нового газового контракта России и Венгрии. Согласно контракту, Венгрия будет получать 4,5 млрд кубометров газа в год в обход Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг представителя Еврокомиссии Тима Макфи.

"Я уже попросил коллег проверить последствия контракта", - сказал Макфи, отвечая на вопросы журналистов.

Напомним, Украина раскритиковала Венгрию за новое соглашение с Россией, в ответной реакции Будапешт назвал такую позицию Киева вмешательством во внутренние дела.

Подробнее о ситуации читайте в материале "Газовый контракт Венгрии с "Газпромом". Чем рискует Украина из-за сделки".

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Газовый контракт Венгрии с "Газпромом". Чем рискует Украина из-за сделки
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Газовый контракт Венгрии с "Газпромом". Чем рискует Украина из-за сделки