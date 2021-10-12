Боррель: угода Угорщини та Росії щодо газу не порушує законодавство ЄС
Фото: глава європейської дипломатії Жозеп Боррель (Thierry Monasse#51SY ED/Getty Images)
Контракт Угорщини та Росії на постачання газу в обхід України не порушує законодавство Європейського союзу. Угорщина може укладати подібні двосторонні угоди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, країни-члени можуть укладати двосторонні угоди.
"Наскільки мені відомо, в угоді між Угорщиною і "Газпромом" немає нічого протизаконного, нічого, що суперечило б європейському законодавству", - зазначив він.
Нагадаємо, 1 жовтня 2021 року Росія почала поставки газу в Угорщину в обхід України.
Київ наполягає на тому, щоб Єврокомісія вивчила наслідки газового контракту Росії та Угорщини.