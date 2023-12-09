Боррель: Рада ЄС обговорить посилення воєнного потенціалу України

Як відзначив Боррель, 8 грудня, російські терористи здійснили найбільшу ракетну атаку на Україну за останні 2 місяці. У зв'язку з цим він закликав посилити Збройні сили, у тому ж числі системи протиповітряної оборони.

"На наступному засіданні Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу ми обговоримо зобов'язання ЄС у сфері безпеки, а також пропозиції щодо збільшення нашого внеску у зміцнення воєнного потенціалу України", - додав Боррель.

Атака на Україну 8 грудня

Близько о 6 ранку російські терористи завдали удару зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС крилатими ракетами Х-101/Х-555. Загалом ворог задіяв 7 літаків, які, попередньо, випустили 19 крилатих ракет повітряного базування.

Частина ракет була спрямована на об’єкти інфраструктури Дніпропетровської області. Зокрема ще частина, долетівши до Дніпра, змінила напрямок руху в бік Києва.

Протиповітряна оборона знищила 14 із 19 крилатих ракет Х-101/Х-555.

Тим часом на Заході вважають, що обстріл 8 грудня, є "початком зимової кампанії ударів".