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Боррель: Рада ЄС обговорить посилення воєнного потенціалу України

Фото: Жозеп Боррель, верховний представник Європейського союзу у закордонних справах та політиці безпеки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Під час наступного засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС обговорять зміцнення воєнного потенціалу України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт голови європейської дипломатії Жозепа Борреля.

Як відзначив Боррель, 8 грудня, російські терористи здійснили найбільшу ракетну атаку на Україну за останні 2 місяці. У зв'язку з цим він закликав посилити Збройні сили, у тому ж числі системи протиповітряної оборони. 

"На наступному засіданні Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу ми обговоримо зобов'язання ЄС у сфері безпеки, а також пропозиції щодо збільшення нашого внеску у зміцнення воєнного потенціалу України", - додав Боррель. 

Атака на Україну 8 грудня 

Близько о 6 ранку російські терористи завдали удару зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС крилатими ракетами Х-101/Х-555. Загалом ворог задіяв 7 літаків, які, попередньо, випустили 19 крилатих ракет повітряного базування. 

Частина ракет була спрямована на об’єкти інфраструктури Дніпропетровської області. Зокрема ще частина, долетівши до Дніпра, змінила напрямок руху в бік Києва. 

Протиповітряна оборона знищила 14 із 19 крилатих ракет Х-101/Х-555.  

Тим часом на Заході вважають, що обстріл 8 грудня, є "початком зимової кампанії ударів".

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