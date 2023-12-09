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Боррель: Совет ЕС обсудит усиление военного потенциала Украины

Фото: Жозеп Боррель, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Во время следующего заседания Совета министров иностранных дел ЕС обсудят укрепление военного потенциала Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

Как отметил Боррель, 8 декабря, российские террористы совершили крупнейшую ракетную атаку на Украину за последние 2 месяца. В связи с этим он призвал усилить Вооруженные силы, в том же числе системы противовоздушной обороны. 

"На следующем заседании Совета министров иностранных дел Евросоюза мы обсудим обязательства ЕС в сфере безопасности, а также предложения по увеличению нашего вклада в укрепление военного потенциала Украины", - добавил Боррель. 

Атака на Украину 8 декабря 

Около 6 утра российские террористы нанесли удар со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС крылатыми ракетами Х-101/Х-555. В общем враг задействовал 7 самолетов, которые, предварительно, выпустили 19 крылатых ракет воздушного базирования. 

Часть ракет была направлена на объекты инфраструктуры Днепропетровской области. В частности еще часть, долетев до Днепра, изменила направление движения в сторону Киева.

Противовоздушная оборона уничтожила 14 из 19 крылатых ракет Х-101/Х-555.

Между тем на Западе считают, что обстрел 8 декабря является "началом зимней кампании ударов".

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