Боррель пояснив, чому західні країни не можуть збивати російські ракети, як іранські

Західні країни не можуть за прикладом ситуації з іранським ударом по Ізраїлю перехоплювати російські ракети чи дрони, що атакують Україну, тому, що в першому випадку вони збивали повітряні цілі над своїми авіабазами, а отже діяли в порядку самооборони. В Україні чи в інших державах, над територіями яких пролітають російські ракети, таких авіабаз немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова високого представника ЄС Жозепа Борреля, опубліковані на сайті Дипломатичної служби ЄС.
На запитання на пресконференції, чому західні країни не можуть допомогти Україні боротися з ворожими ракетами і дронами так, як допомогли цими вихідними Ізраїлю, Боррель відповів: "Це запитання ставлять мені не вперше, це принципове питання. Якби я був на місці президента Зеленського, я б, звичайно, скористався можливістю згадати, що Україну теж бомблять і, можливо, більш ефективно".
Він обізнаний, що одну з важливих електростанцій в Україні (Трипільську ТЕС) нещодавно було знищено Росією саме через брак ракет для українських систем ППО.
Борель запевнив, що ЄС працює над посиленням ППО України.
"У понеділок на Раді з міністрами оборони, я сподіваюся, що можна буде взяти тверді та конкретні зобов’язання з цього питання", - сказав він.
Проте ситуації в Україні і в Ізраїлі порівнювати не можна, вважає Боррель.
По-перше, зазначив він, Ізраїль має "Залізний купол", будівництво якого тривало багато років і коштує дуже дорого. "Навіть якби у нас були гроші в скриньці, це не можна було б побудувати за одну ніч", - сказав Боррель.
"По-друге, удари Ірану проходили над авіабазами армій Франції, США, Великої Британії та Йорданії. Вони перейшли через свої бази, які також діяли в порядку самооборони. В Україні такого немає. На українській території чи на території, над якою пролітають російські ракети, немає жодних авіабаз Великої Британії чи США, а тим більше Йорданії, звичайно. Тому не можна дати однакову відповідь, оскільки обставини не однакові", - підкреслив глава європейської дипломатії.
Як повідомлялося, під час атаки Ірану на територію Ізраїлю військові США та Великої Британії брали участь у перехопленні повітряних цілей. Де саме відбувалося перехоплення, не повідомлялося.
У Білому домі на запитання, чи не збираються вони допомогти Україні як допомогли Ізраїлю, відповіли, що "йдеться про різні конфлікти, інший повітряний простір, різні картини загроз".
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що ВПС країни не можуть збивати безпілотники над Україною, бо це спровокує ризик ескалації та широкомасштабної війни в Європі.
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