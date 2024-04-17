Боррель объяснил, почему западные страны не могут сбивать российские ракеты, как иранские

На вопрос на пресс-конференции, почему западные страны не могут помочь Украине бороться с вражескими ракетами и дронами так, как помогли в эти выходные Израилю, Боррель ответил: "Этот вопрос задают мне не первый раз, это принципиальный вопрос. Будь я на месте президента Зеленского, я бы, конечно, воспользовался возможностью напомнить, что Украину тоже бомбят и, может быть, более эффективно".

Он осведомлен, что одна из важных электростанций в Украине (Трипольская ТЭС) недавно была уничтожена Россией именно из-за нехватки ракет для украинских систем ПВО.

Борель заверил, что ЕС работает над усилением ПВО Украины.

"В понедельник на Совете с министрами обороны, я надеюсь, что можно будет взять жесткие и конкретные обязательства по этому вопросу", - сказал он.

Однако ситуации в Украине и Израиле сравнивать нельзя, считает Боррель.

Во-первых, отметил он, у Израиля есть "Железный купол", строительство которого длилось много лет и стоит очень дорого. "Даже если бы у нас были деньги в ящичке, это нельзя было бы построить за одну ночь", – сказал Боррель.

"Во-вторых, удары Ирана проходили над авиабазами армий Франции, США, Великобритании и Иордании. Они перешли через свои базы, которые также действовали в порядке самообороны. В Украине такого нет. На украинской территории или на территории, над которой пролетают российские ракеты, нет никаких авиабаз Великобритании или США, а тем более Иордании, конечно, поэтому нельзя дать одинаковый ответ, поскольку обстоятельства не одинаковы", - подчеркнул глава европейской дипломатии.