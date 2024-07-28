Боррель: Попри війни біля ЄС епіцентр глобальної конкуренції - в Індо-Тихоокеанському регіоні

Загарбницька війна РФ проти України, конфлікт на Близькому Сході та напруга в Червоному та Південно-Китайському морях загрожують стабільності Європи та Азії. При цьому Індо-Тихоокеанський регіон є епіцентром глобальної конкуренції.

Про це заявив верховний представник Європейського союзу у закордонних справах та політиці безпеки Жозеп Боррель, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЄС.

В ході виступу на 31-му регіональному форумі ASEAN (The Association of Southeast Asian Nations - Асоціація держав Південно-Східної Азії) він висловився про виклики, з якими стикнулися країни ЄС та світова спільнота загалом.

За словами Борреля, впоратися із ними можна "тільки діючи разом у партнерстві".

"Ми відстоюємо світовий порядок, заснований на Статуті ООН, де права всіх країн, великих чи малих, захищені. У той час, коли економічні зв'язки між Європою та Індо-Тихоокеанським регіоном є найсильнішими, безпековий ландшафт навколо нас стає дедалі небезпечнішим", - заявив він.

Війна РФ проти України

Голова європейської дипломатії зазначив, що через широкомасштабну військову агресію РФ проти України "війна повернулася в Європу", і вона "торкається всіх нас".

В цьому контексті Боррель наголосив на важливості встановлення справедливого миру" в Україні, заснованого на повазі до Статуту ООН, і щоб країна-агресор не оминула відповідальності.

Дії КНДР

"Сьогодні північнокорейські ракети загрожують не лише Індо-Тихому океану, а й Європі. Ракети КНДР Росія використовує в Україні. Приєднавшись до Росії у війні проти України, КНДР ставить під загрозу зусилля з нерозповсюдження ядерної зброї та порушує резолюції Ради Безпеки ООН", - сказав він.

Представник ЄС зазначив, що незаконні поставки зброї повинні бути припинені, як і постійні запуски Північною Кореєю ракет та її розвиток ядерної програми.

Боррель відзначив важливість "не допомагати Росії ні напряму, ні через надання компонентів подвійного призначення".

"Якщо ми не припинимо цю невиправдану війну, Росія спонукатиме інші країни погрожувати або застосовувати силу для територіальних здобутків. Світ, у якому сила робить право, ставить під загрозу глобальну стабільність", - акцентував він.

Ескалація на Близькому Сході

На думку Борреля, напруженість на Близькому Сході тільки посилюється.

"Ми маємо запобігти регіональній ескалації в Червоному морі та на кордоні з Ліваном. Діяльність хуситів у Червоному морі порушує важливу торговельну артерію між нашими регіонами. Через протоку Баб-ель-Мандаб проходить 40% торгівлі між Європою та Азією", - розповів дипломат.

Він нагадав, що ЄС розпочав нову морську операцію в Червоному морі "Aspides", щоб захистити комерційні судна від обстрілів.

"Ситуація в Червоному морі є прямим наслідком триваючої війни між Ізраїлем і ХАМАС у Газі. Я чув, як багато країн висловлювали свою стурбованість великою кількістю жертв серед цивільного населення в Газі, спричинених ізраїльськими військами. Теракт ХАМАС був жахом, але один жах не виправдовує інший жах", - висловився Боррель.

В цьому контексті він наголосив на важливості припинення конфлікту у Секторі Газа та досягнення угоди щодо звільнення заручників.

Ситуація в Індо-Тихоокеанському регіоні

"Що стосується Індо-Тихого океану, ми повинні забезпечити, щоб Індо-Тихоокеанський регіон залишався "тихоокеанським". Так, Європа стикається з війнами на своїх кордонах, але епіцентр глобальної конкуренції знаходиться в Індо-Тихоокеанському регіоні. Це саме тут", - заявив голова дипломатії ЄС.

Боррель також зауважив, що у глобалізованому світі немає нічого далекого.

"Якщо Азія є центром світової економіки, її торговельні шляхи до Європи та Америки є життєво важливими артеріями. Зменшення напруги має важливе значення, і ми підтримуємо зусилля з цього приводу", - сказав він.

Дипломат вважає, що конфлікт у Південно-Китайському морі "мав би набагато серйозніші наслідки, ніж конфлікт у Червоному морі".

"Ми безпосередньо зацікавлені в підтримці миру та стабільності в Тайванській протоці та виступаємо проти будь-яких односторонніх спроб змінити статус-кво за допомогою сили чи примусу. Нарешті, ми готові підтримати керівництво АСЕАН у боротьбі з ескалацією насильства в М'янмі, яка може незворотно розділити країну та регіон", - йдеться в заяві Борреля.