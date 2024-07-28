Боррель: Несмотря на войны возле ЕС эпицентр глобальной конкуренции - в Индо-Тихоокеанском регионе

Захватническая война РФ против Украины, конфликт на Ближнем Востоке и напряженность в Красном и Южно-Китайском морях угрожают стабильности Европы и Азии. При этом Индо-Тихоокеанский регион является эпицентром глобальной конкуренции.

Об этом заявил верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЕС.

В ходе выступления на 31-м региональном форуме ASEAN (The Association of Southeast Asian Nations - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) он высказался о вызовах, с которыми столкнулись страны ЕС и мировое сообщество в целом.

По словам Борреля, справиться с ними можно "только действуя вместе в партнерстве".

"Мы отстаиваем мировой порядок, основанный на Уставе ООН, где права всех стран, больших или малых, защищены. В то время, когда экономические связи между Европой и Индо-Тихоокеанским регионом являются сильнейшими, ландшафт вокруг нас становится все более опасным", - заявил он.

Война РФ против Украины

Глава европейской дипломатии отметил, что из-за широкомасштабной военной агрессии РФ против Украины "война вернулась в Европу", и она "затрагивает всех нас".

В этом контексте Боррель отметил важность установления справедливого мира в Украине, основанного на уважении к Уставу ООН, и чтобы страна-агрессор не избежала ответственности.

Действия КНДР

"Сегодня северокорейские ракеты угрожают не только Индо-Тихому океану, но и Европе. Ракеты КНДР Россия использует в Украине. Присоединившись к России в войне против Украины, КНДР ставит под угрозу усилия по нераспространению ядерного оружия и нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН", - сказал он.

Представитель ЕС отметил, что незаконные поставки оружия должны быть прекращены, как и постоянные запуски Северной Кореи ракет и развитие ядерной программы.

Боррель отметил важность "не помогать России ни напрямую, ни из-за предоставления компонентов двойного назначения".

"Если мы не прекратим эту неоправданную войну, Россия будет побуждать другие страны угрожать или применять силу для территориальных достижений. Мир, в котором сила совершает право, ставит под угрозу глобальную стабильность", - акцентировал он.

Эскалация на Ближнем Востоке

По мнению Борреля, напряженность на Ближнем Востоке только усиливается.

"Мы должны предотвратить региональную эскалацию в Красном море и на границе с Ливаном. Деятельность хуситов в Красном море нарушает важную торговую артерию между нашими регионами. Через пролив Баб-эль-Мандаб проходит 40% торговли между Европой и Азией", - рассказал дипломат.

Он напомнил, что ЕС приступил к новой морской операции в Красном море "Aspides", чтобы защитить коммерческие суда от обстрелов.

"Ситуация в Красном море является прямым следствием продолжающейся войны между Израилем и ХАМАС в Газе. Я слышал, как многие страны выражали свою обеспокоенность большим количеством жертв среди гражданского населения в Газе, вызванных израильскими войсками. Теракт ХАМАС был ужасом, но один ужас не оправдывает другой ужас", - высказался Боррель.

В этом контексте он отметил важность прекращения конфликта в Секторе Газа и достижения соглашения по освобождению заложников.

Ситуация в Индо-Тихоокеанском регионе

"Что касается Индо-Тихого океана, мы должны обеспечить, чтобы Индо-Тихоокеанский регион оставался "тихоокеанским". Да, Европа сталкивается с войнами на своих границах, но эпицентр глобальной конкуренции находится в Индо-Тихоокеанском регионе. Это именно здесь", - заявил глава дипломатии ЕС.

Боррель также отметил, что в глобализированном мире нет ничего далекого.

"Если Азия является центром мировой экономики, ее торговые пути в Европу и Америку являются жизненно важными артериями. Уменьшение напряжения имеет важное значение, и мы поддерживаем усилия на этот счет", - сказал он.

Дипломат считает, что конфликт в Южно-Китайском море "имел бы гораздо более серьезные последствия, чем конфликт в Красном море".

"Мы напрямую заинтересованы в поддержании мира и стабильности в Тайванском проливе и выступаем против любых односторонних попыток изменить статус-кво посредством силы или принуждения. Наконец, мы готовы поддержать руководство АСЕАН в борьбе с эскалацией насилия в Мьянме, которая может необратимо разделить страну и регион", - говорится в заявлении Борреля.