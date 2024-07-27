Боррель закликав Китай сприяти мирному процесу в Україні та припинити експорт в РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Європейської служби зовнішніх справ.

Як зазначається, Боррель зустрівся сьогодні із міністром закордонних справ КНР Ван Ї в Лаосі, в рамках міністерської зустрічі АСЕАН.

Під час зустрічі сторони обговорили відносини між Європейським союзом і Китаєм. Зокрема, голова дипломатії ЄС пояснив, чому блок вважає війну Росії проти України екзистенційною загрозою для Європи. Також він висловив своє занепокоєння, оскільки експорт Китаєм великої кількості товарів і виробів подвійного призначення є підтримкою Росії в нарощуванні її військової техніки.

Боррель закликав КНР використати свій вплив на РФ, щоб сприяти припиненню війни, а також попросив підтримали мирний процес в Україні. Водночас дипломат зауважив, що спільна заява Китаю з Бразилією від травня 2024 року не є рухом у цьому напрямку.