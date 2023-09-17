Боррель обговорить поновлення "зернової угоди" з генсеком ООН

"У серпні 2022 року ООН зіграла вирішальну роль у полегшенні цієї проблеми, уклавши угоду про Чорноморську зернову ініціативу. Однак у липні минулого року Росія вирішила відмовитися від цієї угоди. Ми будемо обговорювати з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем шляхи та способи її відродження", - заявив Боррель.

Росія зірвала "зернову угоду"

У липні цього року Росія заявила, що виходить із "зернової угоди" через нібито невиконання її умов. При цьому російська армія почала обстрілювати українські порти та зернову інфраструктуру на півдні України.

Як повідомлялося, Україна відкрила у Чорному морі тимчасові коридори для торгових суден. Маршрути передусім призначені для виходу цивільних суден, що знаходяться в українських портах ще з початку війни.

При цьому генсек ООН пропонує поновити чорноморську угоду шляхом послаблення санкцій проти Росії. Гутерріш хоче обговорити "зернову угоду" із Зеленським, Ердоганом та Лавровим на полях Генасамблеї ООН.

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