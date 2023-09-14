Генсек ООН хоче обговорити "зернову угоду" з Зеленським, Ердоганом та Лавровим

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш збирається обговорити відновлення "зернової угоди". Для цього він на полях Генасамблеї ООН планує провести низку зустрічей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гутерреша, якого цитує "Інтерфакс-Україна".

За словами генсека, він збирається зустрітися з президентом України Володимиром Зеленський, турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом та главою російського Міністерства закордонних справ Сергієм Лавровим.

"Я не говоритиму, чи налаштований я оптимістично, чи песимістично, але ви можете бути впевнені, що я, як і раніше, сповнений рішучості зробити все можливе, щоб відновити Чорноморську ініціативу, експорт української продукції та продовжити роботу для полегшення, в рамках санкційного режиму, експорту російської агропродукції та добрив", - сказав він.

Варто зазначити, що 19-25 вересня світові лідери прибудуть до Нью-Йорка на Генасамблею ООН.

Росія зірвала "зернову угоду"

У липня 2023 року Росія заявила, що виходить із "зернової угоди" через нібито невиконання її умов. При цьому російська армія почала обстрілювати українські порти та зернову інфраструктуру на півдні України.

Як повідомлялося, Україна відкрила у Чорному морі тимчасові коридори для торговельних суден. Маршрути передусім призначені для виходу цивільних суден, що знаходяться в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний ще з початку війни.

При цьому генсек ООН пропонує відновити чорноморську угоду шляхом послаблення санкцій проти Росії. Такий сценарій також просуває президент Туреччини Ердоган.

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