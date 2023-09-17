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Боррель обсудит возобновление "зерновой сделки" с генсеком ООН

Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель обсудит возобновление "зерновой сделки" с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЕС.

"В августе 2022 года ООН сыграла решающую роль в облегчении этой проблемы, заключив соглашение о Черноморской зерновой инициативе. Однако в июле прошлого года Россия решила отказаться от этой сделки. Мы будем обсуждать с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем пути и способы ее возрождения", - заявил Боррель. 

Россия сорвала "зерновую сделку"

В июле этого года Россия заявила, что выходит из "зернового соглашения" из-за якобы невыполнения его условий. При этом российская армия начала обстреливать украинские порты и зерновую инфраструктуру на юге Украины.

Как сообщалось, Украина открыла в Черном море временные коридоры для торговых судов. Маршруты, прежде всего, предназначены для выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах еще с начала войны.

При этом генсек ООН предлагает возобновить черноморское соглашение путем ослабления санкций против России. Гутерриш хочет обсудить "зерновое соглашение" с Зеленским, Эрдоганом и Лавровым на полях Генассамблеи ООН.

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