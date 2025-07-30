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Борьба за "Золотой мяч"-2025: топ-5 фаворитов уже известны

Среда 30 июля 2025 16:58
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Борьба за "Золотой мяч"-2025: топ-5 фаворитов уже известны Фавориты на награду "Золотой мяч"-2025 (фото: )
Автор: Екатерина Урсатий

Уже 22 сентября в парижском театре "Шатле" состоится церемония вручения Золотого мяча. А французский вингер стал главным претендентом на "Золотой мяч"-2025 после триумфального сезона с "Пари Сен-Жермен".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Zonal Sports.

Кто выиграет Золотой мяч-2025: пятерка лидеров

Аналитики опубликовали обновленный рейтинг претендентов - он базируется на индивидуальной статистике, добытых командных трофеях и влиянии игроков в решающих матчах. Первое место сейчас занимает французский вингер ПСЖ Усман Дембеле.

1. Усман Дембеле (ПСЖ) - 135,5 балла

Футболист, которого еще недавно считали "стеклянным", провел блестящий сезон. Он стал лучшим бомбардиром Лиги 1, помог ПСЖ добыть чемпионство и Кубок Франции, но главное - привел клуб к исторической победе в Лиге чемпионов.

В финале против "Интера" Дембеле отдал две голевые передачи, а всего в турнире имел 8 голов и 6 ассистов за 15 матчей.

Его результативность - гол каждые 73 минуты - лучшая среди всех в топ-5 европейских чемпионатов.

2. Ламин Ямал ("Барселона") - 120,97 балла

17-летнего вундеркинда из Ла Масии уже давно давно сравнивают с Месси.

В сезоне 2024/25 Ямал записал на свой счет 9 голов и 13 ассистов в чемпионате Испании и стал главной движущей силой "Барселоны" в Лиге чемпионов.

Он стал самым молодым автором гола в полуфинале турнира, а также выполнил 14 обводок в ответном матче с "Интером" - на один меньше, чем в рекорде Месси.

3. Рафинья ("Барселона") - 113,2 балла

Бразилец вновь доказал свою ценность, трансформировавшись из флангового плеймейкера в настоящего лидера атаки.

Его статистика впечатляет: 18 голов и 9 ассистов в Ла Лиге, а также 13+8 в Лиге чемпионов.

4. Витинья (ПСЖ) - 109,59 балла

Важнейший исполнитель тактического замысла Луиса Энрике. Витинья - архитектор игры ПСЖ, который имеет 95% точности передач в Лиге чемпионов.

Его влияние не ограничивается статистикой, именно он был двигателем баланса в полузащите, контролировал темп и обеспечивал команду необходимой динамикой.

5. Мохамед Салах (Ливерпуль) - 104,36 балла

Египетский лидер "Ливерпуля" провел еще один впечатляющий сезон в Премьер-лиге - 29 голов и 18 ассистов. Однако вылет из Лиги чемпионов в 1/8 финала против ПСЖ сильно ударил по его шансам на победу.

Трофей чемпиона Англии - мощный аргумент, но он вряд ли перевесит еврокубковое поражение.

Топ-15 претендентов на "Золотой мяч"-2025 (по баллам):

  1. Усман Дембеле - ПСЖ
  2. Ламин Ямал - "Барселона"
  3. Рафинья - "Барселона"
  4. Витинья - "ПСЖ"
  5. Мохамед Салах - "Ливерпуль"
  6. Жоау Невеш - ПСЖ
  7. Ашраф Хакими - ПСЖ
  8. Педри - "Барселона"
  9. Роберт Левандовский - "Барселона"
  10. Нуну Мендеш - ПСЖ
  11. Гарри Кейн - "Бавария"
  12. Джошуа Киммих - "Бавария"
  13. Вирджил ван Дейк - "Ливерпуль"
  14. Килиан Мбаппе - "Реал"
  15. Серху Гирасси - "Боруссия" Д

Прошлогодний лауреат

Напомним, "Золотой мяч"-2024 выиграл испанец Родри. Он является третьим обладателем награды в истории Испании.

Последний раз испанец выигрывал приз лучшего игрока года в 1960 году, когда его взял Луис Суарес, также получал награду Альфредо ди Стефано.

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