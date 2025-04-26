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Боротьба триває. Генштаб назвав втрати росіян та корейців за час Курської операції

Фото: Генштаб розкрив масштаби втрат РФ за час Курської операції (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Втрати армії Росії на Курському напрямку сягнули понад 60 тисяч осіб. Боротьба на цьому напрямку триває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Генерального штабу, від початку проведення Курської операції, а саме від 6 серпня 2024 року, втрати армії Росії в операційній зоні угруповання військ "Курськ" становлять:

  • особового складу - 62,4 тисячі осіб,
  • із них безповоротні - 25,2 тисячі,
  • санітарні - 36,2 тисячі. 

В Генштабі зауважили, що ще 983 військовослужбовці російської армії були взяті в полон.

"Завдяки цьому відбулися обміни, що дозволило повернути додому з російської неволі сотні наших воїнів", - додали військові.

Водночас стало відомо, що загальні втрати армії КНДР на Курському напрямку становлять понад чотири з половиною тисячі вбитими та пораненими.

Бої в Курській області

Нагадаємо, що операція Сил оборони України в Курській області була розпочата 6 серпня 2024 року і триває вже понад вісім місяців.

Українські військові з перших днів наступу успішно просунулись вперед і взяли під контроль понад сотню населених пунктів, включаючи місто Суджа.

Восени минулого року російські війська намагалися провести наступ у Курській області, проте, як зазначають західні ЗМІ, він провалився.

Останніми місяцями росіяни провели кілька активних спроб витіснити українські сили з регіону. Тому ЗСУ були змушені відійти на більш вигідні позиції. У зв'язку з цим, Україна також втратила контроль над російським містом Суджа.

Водночас, від початку місяця Російська Федерація почала все частіше поширювати чутки про нібито оточення українських воїнів у Курській області. Пропагандисти, зокрема, публікували фейкове відео з бійцями ЗСУ.

Сьогодні у російського диктатора Володимира Путіна навіть заявили про нібито "звільнення" Курської області, однак, за даними Генштабу, оборонна операція Сил оборони України у визначених районах на Курщині досі триває.

Детальніше про заяву українських військових, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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