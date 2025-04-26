Борьба продолжается. Генштаб назвал потери россиян и корейцев за время Курской операции

Потери армии России на Курском направлении достигли более 60 тысяч человек. Борьба на этом направлении продолжается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
По данным Генерального штаба, с начала проведения Курской операции, а именно с 6 августа 2024 года, потери армии России в операционной зоне группировки войск "Курск" составляют:
В Генштабе отметили, что еще 983 военнослужащих российской армии были взяты в плен.
"Благодаря этому состоялись обмены, что позволило вернуть домой из российской неволи сотни наших воинов", - добавили военные.
В то же время стало известно, что общие потери армии КНДР на Курском направлении составляют более четырех с половиной тысяч убитыми и ранеными.
Напомним, что операция Сил обороны Украины в Курской области была начата 6 августа 2024 года и продолжается уже более восьми месяцев.
Украинские военные с первых дней наступления успешно продвинулись вперед и взяли под контроль более сотни населенных пунктов, включая город Суджа.
Осенью прошлого года российские войска пытались провести наступление в Курской области, однако, как отмечают западные СМИ, оно провалилось.
В последние месяцы россияне провели несколько активных попыток вытеснить украинские силы из региона. Поэтому ВСУ были вынуждены отойти на более выгодные позиции. В связи с этим, Украина также потеряла контроль над российским городом Суджа.
В то же время, с начала месяца Российская Федерация начала все чаще распространять слухи о якобы окружении украинских воинов в Курской области. Пропагандисты, в частности, публиковали фейковое видео с бойцами ВСУ.
Сегодня у российского диктатора Владимира Путина даже заявили о якобы "освобождении" Курской области, однако, по данным Генштаба, оборонительная операция Сил обороны Украины в определенных районах Курской области до сих пор продолжается.
Подробнее о заявлении украинских военных, можно узнать в материале РБК-Украина.
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