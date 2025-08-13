Боротьба з дефіцитом: в "Укрзалізниці" викрили сотні користувачів, які скуповували квитки

За даними УЗ, користувачі цих акаунтів намагались використовувати застосунок УЗ, який створено для індивідуального придбання квитків, для інших цілей:

створювали багато різних повʼязаних акаунтів та купували з них невелику кількість квитків, щоб обійти блокування,

намагались утримувати квитки, не переходячи до етапу оплати (вочевидь, очікуючи на "замовлення"),

купували багато квитків на різні прізвища та вчиняли інші дії, які були "спіймані" антифрод-системою.

Як УЗ бореться з "перекупами"

Для боротьби зі спекулянтами також налаштовані автоматичні внутрішні запобіжники, наприклад, складні CAPCHA – компʼютерні тести на визначення того, хто використовує систему.

"Укрзалізниця" також посилила ідентифікацію клієнтів та розгорнула систему моніторингу за аномальними діями користувачів під час користування онлайн-сервісами.

Зокрема, оцінюється не тільки безпосередня кількість придбаних квитків, наявність різних прізвищ у квитках, але й дії, які вчиняються в системі, щоб "утримувати" квитки.

Крім кількості придбаних квитків на різні прізвища, підставою для блокування облікового запису може стати: