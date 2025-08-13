Боротьба з дефіцитом: в "Укрзалізниці" викрили сотні користувачів, які скуповували квитки

"Укрзалізниця" заблокувала 271 користувача, які масово скуповували квитки або маніпулювали застосунком УЗ. Такі кроки повинні розвантажити онлайн-систему, та зменшити дефіцит квитків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".
За даними УЗ, користувачі цих акаунтів намагались використовувати застосунок УЗ, який створено для індивідуального придбання квитків, для інших цілей:
Для боротьби зі спекулянтами також налаштовані автоматичні внутрішні запобіжники, наприклад, складні CAPCHA – компʼютерні тести на визначення того, хто використовує систему.
"Укрзалізниця" також посилила ідентифікацію клієнтів та розгорнула систему моніторингу за аномальними діями користувачів під час користування онлайн-сервісами.
Зокрема, оцінюється не тільки безпосередня кількість придбаних квитків, наявність різних прізвищ у квитках, але й дії, які вчиняються в системі, щоб "утримувати" квитки.
Крім кількості придбаних квитків на різні прізвища, підставою для блокування облікового запису може стати:
Нагадаємо, з 1 серпня 2025 року "Укрзалізниця" в тестовому режимі запровадила верифікацію пасажирів через "Дія.Підпис" для купівлі та повернення квитків на три популярні рейси: Київ - Ужгород, Львів - Одеса та Київ - Чоп.
Для пасажирів без нового паспорта залишили продаж квитків у визначених касах на вокзалах. Нововведення не стосуються військових квитків.
Також в УЗ заявили, що вартість залізничних квитків в Україні має залишатися доступною щонайменше до завершення воєнного стану. Водночас для окремих категорій проїзних документів можуть запровадити динамічне ціноутворення вже зараз.