Экономика Авто Tech

Борьба с дефицитом: в "Укрзализныце" разоблачили сотни пользователей, которые скупали билеты

Фото: в "Укрзализныце" разоблачили сотни пользователей, которые скупали билеты (uz.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

"Укрзализныця" заблокировала 271 пользователя, которые массово скупали билеты или манипулировали приложением УЗ. Такие шаги должны разгрузить онлайн-систему, и уменьшить дефицит билетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

По данным УЗ, пользователи этих аккаунтов пытались использовать приложение УЗ, которое создано для индивидуального приобретения билетов, для других целей:

  • создавали много разных связанных аккаунтов и покупали с них небольшое количество билетов, чтобы обойти блокировку,
  • пытались удерживать билеты, не переходя к этапу оплаты (очевидно, ожидая "заказ"),
  • покупали много билетов на разные фамилии и совершали другие действия, которые были "пойманы" антифрод-системой.

Как УЗ борется с "перекупами"

Для борьбы со спекулянтами также настроены автоматические внутренние предохранители, например, сложные CAPCHA - компьютерные тесты на определение того, кто использует систему.

"Укрзалізниця" также усилила идентификацию клиентов и развернула систему мониторинга за аномальными действиями пользователей при пользовании онлайн-сервисами.

В частности, оценивается не только непосредственное количество приобретенных билетов, наличие разных фамилий в билетах, но и действия, которые совершаются в системе, чтобы "удерживать" билеты.

Кроме количества приобретенных билетов на разные фамилии, основанием для блокировки учетной записи может стать:

  • Чрезмерное количество резерваций: один аккаунт системно блокирует места для оплаты на 15 минут, но саму оплату не осуществляет.
  • Чрезмерное количество поисковых запросов по конкретному направлению или хаотичные запросы: аккаунт перегружает систему постоянными поисками билетов. Часто так работают бот-аккаунты - поэтому такие действия блокируются моментально.
  • Количество аккаунтов, привязанных к одной банковской карте, а также какая электронная почта использовалась для их получения, на какие конкретно направления покупались билеты и тому подобное.

 

"Укрзализныця" борется с дефицитом билетов

Напомним, с 1 августа 2025 года "Укрзализныця" в тестовом режиме ввела верификацию пассажиров через "Дія.Підпис" для покупки и возврата билетов на три популярных рейса: Киев - Ужгород, Львов - Одесса и Киев - Чоп.

Для пассажиров без нового паспорта оставили продажу билетов в определенных кассах на вокзалах. Нововведения не касаются военных билетов.

Также в УЗ заявили, что стоимость железнодорожных билетов в Украине должна оставаться доступной как минимум до завершения военного положения. В то же время для отдельных категорий проездных документов могут ввести динамическое ценообразование уже сейчас.

Укрзализныця