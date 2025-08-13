Борьба с дефицитом: в "Укрзализныце" разоблачили сотни пользователей, которые скупали билеты

По данным УЗ, пользователи этих аккаунтов пытались использовать приложение УЗ, которое создано для индивидуального приобретения билетов, для других целей:

создавали много разных связанных аккаунтов и покупали с них небольшое количество билетов, чтобы обойти блокировку,

пытались удерживать билеты, не переходя к этапу оплаты (очевидно, ожидая "заказ"),

покупали много билетов на разные фамилии и совершали другие действия, которые были "пойманы" антифрод-системой.

Как УЗ борется с "перекупами"

Для борьбы со спекулянтами также настроены автоматические внутренние предохранители, например, сложные CAPCHA - компьютерные тесты на определение того, кто использует систему.

"Укрзалізниця" также усилила идентификацию клиентов и развернула систему мониторинга за аномальными действиями пользователей при пользовании онлайн-сервисами.

В частности, оценивается не только непосредственное количество приобретенных билетов, наличие разных фамилий в билетах, но и действия, которые совершаются в системе, чтобы "удерживать" билеты.

Кроме количества приобретенных билетов на разные фамилии, основанием для блокировки учетной записи может стать: