Борьба с дефицитом: в "Укрзализныце" разоблачили сотни пользователей, которые скупали билеты

"Укрзализныця" заблокировала 271 пользователя, которые массово скупали билеты или манипулировали приложением УЗ. Такие шаги должны разгрузить онлайн-систему, и уменьшить дефицит билетов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
По данным УЗ, пользователи этих аккаунтов пытались использовать приложение УЗ, которое создано для индивидуального приобретения билетов, для других целей:
Для борьбы со спекулянтами также настроены автоматические внутренние предохранители, например, сложные CAPCHA - компьютерные тесты на определение того, кто использует систему.
"Укрзалізниця" также усилила идентификацию клиентов и развернула систему мониторинга за аномальными действиями пользователей при пользовании онлайн-сервисами.
В частности, оценивается не только непосредственное количество приобретенных билетов, наличие разных фамилий в билетах, но и действия, которые совершаются в системе, чтобы "удерживать" билеты.
Кроме количества приобретенных билетов на разные фамилии, основанием для блокировки учетной записи может стать:
Напомним, с 1 августа 2025 года "Укрзализныця" в тестовом режиме ввела верификацию пассажиров через "Дія.Підпис" для покупки и возврата билетов на три популярных рейса: Киев - Ужгород, Львов - Одесса и Киев - Чоп.
Для пассажиров без нового паспорта оставили продажу билетов в определенных кассах на вокзалах. Нововведения не касаются военных билетов.
Также в УЗ заявили, что стоимость железнодорожных билетов в Украине должна оставаться доступной как минимум до завершения военного положения. В то же время для отдельных категорий проездных документов могут ввести динамическое ценообразование уже сейчас.