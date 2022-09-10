"Борітеся - поборете". Украинские военные читают Шевченка в освобожденной Балаклее (видео)
Фото: украинские военные (facebookcom MinistryofDefence UA)
В освобожденной Балаклее украинские военные прочитали отрывок поэмы Тараса Шевченко "Кавказ".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, опубликованное на странице Командования Воздушных сил Украины в Facebook.
На видео бойцы стоят у обстрелянного бигборда, посвященному Тарасу Шевченко.
Напомним, что 8 сентября президент Владимир Зеленский сообщил о деоккупации города Балаклеи Харьковской области от российских войск и обнародовал соответствующее видео.
Добавим, что видео из освобожденного города сегодня показал и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
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