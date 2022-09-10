"Борітеся - поборете". Украинские военные читают Шевченка в освобожденной Балаклее (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, опубликованное на странице Командования Воздушных сил Украины в Facebook.

На видео бойцы стоят у обстрелянного бигборда, посвященному Тарасу Шевченко.

Напомним, что 8 сентября президент Владимир Зеленский сообщил о деоккупации города Балаклеи Харьковской области от российских войск и обнародовал соответствующее видео.

Добавим, что видео из освобожденного города сегодня показал и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.