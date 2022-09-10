"Борітеся - поборете". Українські військові читають Шевченка у звільненій Балаклії (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, опубліковане на сторінці Командування Повітряних сил України у Facebook.

На відео бійці стоять біля обстріляного бігборду, присвяченому Тарасу Шевченку.

Нагадаємо, що 8 вересня президент Володимир Зеленський повідомив про деокупацію міста Балаклії Харківської області від російських військ і оприлюднив відповідне відео.

Додамо, що відео зі звільненого міста сьогодні показав і глава Харківської ОВА Олег Синегубов.

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