У Борисполі дрон влучив прямо в дах житлової багатоповерхівки

Унаслідок ворожої атаки в Борисполі пошкоджено дах та верхній поверх дев'ятиповерхового житлового будинку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.
Унаслідок влучання виникла пожежа даху та однієї з квартир.
Попередньо, обійшлося без постраждалих. На місці працюють рятувальники та всі необхідні служби.
Мешканців закликали реагувати на сигнали повітряної тривоги, не нехтувати власною безпекою та перебувати в укриттях.
1 вересня місто пережило масовану атаку - пошкоджено житловий будинок і підприємство, загинула людина, ще восьмеро постраждали, серед них дитина, а з пошкодженого будинку довелося евакуювати 48 людей. Тієї ж ночі у Києві пролунали вибухи - росіяни атакували столицю балістичними, крилатими ракетами та реактивними дронами.
Дещо раніше, 22 серпня, росіяни вже атакували Бориспільський район балістикою, а 20 серпня в Борисполі під удар потрапили продуктові склади та об'єкти "Червоного Хреста" - тоді атака забрала життя 13 людей.