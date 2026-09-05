У Борисполі дрон влучив прямо в дах житлової багатоповерхівки

Унаслідок влучання виникла пожежа даху та однієї з квартир.

Попередньо, обійшлося без постраждалих. На місці працюють рятувальники та всі необхідні служби.

Мешканців закликали реагувати на сигнали повітряної тривоги, не нехтувати власною безпекою та перебувати в укриттях.