UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

У Борисполі дрон влучив прямо в дах житлової багатоповерхівки

01:38 05.09.2026 Сб
1 хв
Попередньо, обійшлося без постраждалих
aimg Катерина Коваль
Фото: на місці працюють рятувальники (facebook.com/DSNSKyiv)

Унаслідок ворожої атаки в Борисполі пошкоджено дах та верхній поверх дев'ятиповерхового житлового будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

Унаслідок влучання виникла пожежа даху та однієї з квартир.

Попередньо, обійшлося без постраждалих. На місці працюють рятувальники та всі необхідні служби.

Мешканців закликали реагувати на сигнали повітряної тривоги, не нехтувати власною безпекою та перебувати в укриттях.

1 вересня місто пережило масовану атаку - пошкоджено житловий будинок і підприємство, загинула людина, ще восьмеро постраждали, серед них дитина, а з пошкодженого будинку довелося евакуювати 48 людей. Тієї ж ночі у Києві пролунали вибухи - росіяни атакували столицю балістичними, крилатими ракетами та реактивними дронами.

Дещо раніше, 22 серпня, росіяни вже атакували Бориспільський район балістикою, а 20 серпня в Борисполі під удар потрапили продуктові склади та об'єкти "Червоного Хреста" - тоді атака забрала життя 13 людей.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
БориспільКиївська областьВійна в Україні