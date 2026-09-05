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В Борисполе дрон попал прямо в крышу жилой многоэтажки

01:38 05.09.2026 Сб
1 мин
Предварительно обошлось без пострадавших
aimg Екатерина Коваль
Фото: на месте работают спасатели (facebook.com/DSNSKyiv)

В результате вражеской атаки в Борисполе повреждена крыша и верхний этаж девятиэтажного жилого дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.

В результате попадания возник пожар крыши и одной из квартир.

Предварительно обошлось без пострадавших. На месте работают спасатели и все необходимые службы.

Жителей призвали реагировать на сигналы воздушной тревоги, не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в укрытиях.

1 сентября город пережил массированную атаку - поврежден жилой дом и предприятие, погиб человек, еще восемь пострадали, среди них ребенок, а из поврежденного дома пришлось эвакуировать 48 человек. В ту же ночь в Киеве раздались взрывы - россияне атаковали столицу баллистическими, крылатыми ракетами и реактивными дронами.

Несколько ранее, 22 августа, россияне уже атаковали Бориспольский район баллистики, а 20 августа в Борисполе под удар попали продуктовые склады и объекты "Красного Креста" - тогда атака унесла жизни 13 человек.

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