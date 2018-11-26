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В "Борисполе" уверены, что введение военного положения не повлияет на мобильность населения

Новости » Инфраструктура    26.11.2018 - 16:07
В "Борисполе" уверены, что введение военного положения не повлияет на мобильность населения
Фото: "Борисполь" (facebook.com/airportboryspil)

Сейчас аэропорт работает в штатном режиме

В Международном аэропорту "Борисполь" убеждены, что введение военного положения не повлияет на мобильность населения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы аэропорта в Facebook.

Как отмечается, сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

"Уважаемые пассажиры и гости "Борисполя", аэропорт работает в штатном режиме. Относительно дальнейшего правового режима пересечения воздушной границы в аэропорту мы будем ориентироваться на решение внеочередного заседания Верховной рады. Мы убеждены, данное решение не повлияет на мобильность населения. Отдельно просим журналистов воздержаться от неосторожных и острых предположений по этому вопросу", - говорится в сообщении.

В &quot;Борисполе&quot; уверены, что введение военного положения не повлияет на мобильность населенияНапомним, ранее сообщалось, что сегодня, 26 ноября, Верховная рада на внеочередном заседании рассмотрит вопрос введения военного положения в Украине.

Отметим, ввести военное положение сроком на 60 дней президенту предложили в ходе заседания Совета нацбезопасности и обороны Украины вчера, 25 ноября. Сегодня президент Петр Порошенко направил соответствующий законопроект в Раду.

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