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У "Борисполі" переконані, що введення воєнного стану не вплине на мобільність населення

Новини » Інфраструктура    26.11.2018 - 16:07
У "Борисполі" переконані, що введення воєнного стану не вплине на мобільність населення
Фото: "Бориспіль" (facebook.com/airportboryspil)

Наразі аеропорт працює у штатному режимі

У Міжнародному аеропорту "Бориспіль" переконані, що введення воєнного стану не вплине на мобільність населення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби аеропорту у Facebook.

Як зазначається, наразі аеропорт працює у штатному режимі.

"Шановні пасажири та гості "Борисполя", аеропорт працює у штатному режимі. Щодо подальшого правового режиму перетину повітряного кордону в аеропорту ми будемо орієнтуватися на рішення позачергового засідання Верховної ради. Ми переконані, дане рішення не вплине на мобільність населення. Окремо просимо журналістів утриматися від необережних та гострих припущень з цього питання", - йдеться у повідомленні.

У &quot;Борисполі&quot; переконані, що введення воєнного стану не вплине на мобільність населення

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 26 листопада, Верховна рада на позачерговому засіданні розгляне питання введення воєнного стану в Україні.

Відзначимо, ввести воєнний стан терміном на 60 днів президенту запропонували в ході засідання Ради нацбезпеки і оборони України вчора, 25 листопада. Сьогодні президент Петро Порошенко направив відповідний законопроект в Раду.

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