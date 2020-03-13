В "Борисполе" сняли с рейса трех пассажиров из-за подозрения на коронавирус

Трех пассажиров сняли с рейса Милан-Каир в аэропорту "Борисполь" для проверки на коронавирус, тесты оказались отрицательными. Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник на своей странице в Facebook.

Поворозник отметил, что пассажиры самолета жаловались на кашель.

"Однако на момент госпитализации у всех температура нормальная, признаков респираторного заболевания нет, выявлено умеренное покраснение горла, которое и могло стать причиной кашля", - написал он.

Кроме того, пациентам проведено экспресс тест на Covid 19, все три результата - негативные.

"Сейчас пациентов оставили в больнице для проведения дополнительных обследований", - добавил он.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине новые случаи коронавируса зафиксировали у женщины, которая накануне вернулась из Польши, и у мужчины, жена которого находилась в Италии.

Напомним, с 12 марта в Украине ввели карантин из-за коронавируса. До 3 апреля в Украине будут закрыты все школы, детсады, вузы.