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Число зараженных коронавирусом в Украине возросло

Новости » Общество     12.03.2020 - 19:01
Число зараженных коронавирусом в Украине возросло
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Первый случай заражения в Украине был зафиксирован еще 3 марта

Число зараженных коронавирусом в Украине возросло до трех человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава Украины.

Сообщается, что зафиксировано два новых случая коронавирусной инфекции - у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.

"Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение, проходит работа с контактами. Ранее в Украине был зафиксирован 1 случай коронавируса COVID-19 у мужчины в Черновцах, пока его состояние удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Число зараженных коронавирусом в Украине возросло

Отметим, первый в Украине случай заражения был зафиксирован в Черновцах 3 марта, с тех пор о новых случаях не сообщалось.

Напомним, с 12 марта в Украине вводится карантин из-за коронавируса. Согласно решению Кабмина, до 3 апреля в Украине будут закрыты все школы, детсады, вузы. Также на три недели по всей стране закроют кинотеатры, ТЦ и запретят проведение массовых мероприятий при участии более 200 человек (в Киеве - более 60).

Кроме того, в ходе брифинга по результатам заседания Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль выразил предположение, что к лету эпидемия коронавируса пойдет на спад.

Ранее РБК-Украина также писало, что в Киеве в случае, если будет зафиксирован коронавирус и он будет иметь массовый характер, не исключено закрытие метро.

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