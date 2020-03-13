У "Борисполі" зняли з рейсу трьох пасажирів через підозру на коронавірус

Трьох пасажирів зняли з рейсу Мілан-Каїр у аеропорту "Бориспіль" для перевірки на коронавірус, тести виявились негативними. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник на своїй сторінці у Facebook.

Поворозник зазначив, що пасажири літака скаржились на кашель.

"Проте на момент госпіталізації у всіх температура нормальна, ознак респіраторного захворювання немає, виявлено помірне почервоніння горла, яке й могло стати причиною кашлю", - написав він.

Крім того, пацієнтам проведено експрес тест на Covid 19, усі три результати - негативні.

"Наразі пацієнтів залишили в лікарні для проведення додаткових обстежень", - додав він.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні нові випадки коронавірусу зафіксували у жінки, яка напередодні повернулася з Польщі, і у чоловіка, дружина якого перебувала в Італії.

Нагадаємо, з 12 березня в Україні ввели карантин через коронавірус. До 3 квітня в Україні будуть закриті всі школи, дитсадки, вузи.