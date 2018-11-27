ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В "Борисполе" не ожидают принципиальных изменений в работе аэропорта из-за военного положения

Новости » Инфраструктура    27.11.2018 - 15:48
В "Борисполе" не ожидают принципиальных изменений в работе аэропорта из-за военного положения
Фото: "Борисполь" (facebook.com/airportboryspil)

"Борисполь" с 2014 года работает в условиях повышенного "желтого" уровня мер безопасности

В Международном аэропорту "Борисполь" не ожидают принципиальных изменений в работе аэропорта из-за военного положения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы аэропорта в Facebook.

Как отмечается, аэропорт с 2014 года работает в условиях повышенного "желтого" уровня мер безопасности.

"В связи с решением парламента о введении особого правового режима принципиальных изменений в работе аэропорта не предвидится. Мы просим пассажиров и гостей "Борисполя" сохранять спокойствие, избегать паники и заблаговременно прибывать в аэропорт для регистрации на рейсы", - говорится в сообщении.

В &quot;Борисполе&quot; не ожидают принципиальных изменений в работе аэропорта из-за военного положения

Напомним, ранее сообщалось, что Украина усиливает охрану объектов инфраструктуры из-за военного положения. В частности, вводится особый режим работы железнодорожного транспорта.

Отметим, что военное положение в Украине вводится с 26 ноября сроком на 30 дней в 10 областях Украины - в Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории. Военное положение будет введено сразу после публикации соответствующего закона. Ожидается, что закон будет опубликован в "Голосе Украины" 28 ноября.

Что происходит в областях Украины после введения военного положения В Харьковской ОГА исключили введение комендантского часа из-за военного положения
Новости Украины Бориспольвоенное положение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь