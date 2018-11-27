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У "Борисполі" не очікують принципових змін у роботі аеропорту через воєнний стан

Новини » Інфраструктура    27.11.2018 - 15:48
У "Борисполі" не очікують принципових змін у роботі аеропорту через воєнний стан
Фото: "Бориспіль" (facebook.com/airportboryspil)

"Бориспіль" з 2014 року працює в умовах підвищеного "жовтого" рівня заходів безпеки

У Міжнародному аеропорту "Бориспіль" не очікують принципових змін у роботі аеропорту через воєнний стан. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби аеропорту у Facebook.

Як зазначається, аеропорт з 2014 року працює в умовах підвищеного "жовтого" рівня заходів безпеки.

"У зв’язку із рішенням парламенту щодо введення особливого правового режиму принципових змін у роботі аеропорту не передбачається. Ми просимо пасажирів та гостей "Борисполя" зберігати спокій, уникати паніки та завчасно прибувати до аеропорту для реєстрації на рейси", - йдеться у повідомленні.

У &quot;Борисполі&quot; не очікують принципових змін у роботі аеропорту через воєнний стан

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна посилює охорону об’єктів інфраструктури через воєнний стан. Зокрема, вводиться особливий режим роботи залізничного транспорту. 

Зазначимо, воєнний стан в Україні вводиться з 26 листопада строком на 30 днів у 10 областях України - у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Одеській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, а також у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії. Воєнний стан буде запроваджено одразу після публікації відповідного закону. Очікується, що закон буде опубліковано в "Голосі України" 28 листопада.

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