У "Борисполі" не очікують принципових змін у роботі аеропорту через воєнний стан

Фото: "Бориспіль" (facebook.com/airportboryspil)

"Бориспіль" з 2014 року працює в умовах підвищеного "жовтого" рівня заходів безпеки

У Міжнародному аеропорту "Бориспіль" не очікують принципових змін у роботі аеропорту через воєнний стан. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби аеропорту у Facebook.

Як зазначається, аеропорт з 2014 року працює в умовах підвищеного "жовтого" рівня заходів безпеки.

"У зв’язку із рішенням парламенту щодо введення особливого правового режиму принципових змін у роботі аеропорту не передбачається. Ми просимо пасажирів та гостей "Борисполя" зберігати спокій, уникати паніки та завчасно прибувати до аеропорту для реєстрації на рейси", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна посилює охорону об’єктів інфраструктури через воєнний стан. Зокрема, вводиться особливий режим роботи залізничного транспорту.

Зазначимо, воєнний стан в Україні вводиться з 26 листопада строком на 30 днів у 10 областях України - у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Одеській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, а також у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії. Воєнний стан буде запроваджено одразу після публікації відповідного закону. Очікується, що закон буде опубліковано в "Голосі України" 28 листопада.