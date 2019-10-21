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В "Борисполе" 50 человек обратились за медпомощью из-за проблем с воздухом

Новости » Общество    21.10.2019 - 22:38
В "Борисполе" 50 человек обратились за медпомощью из-за проблем с воздухом
Фото: аэропорт "Борисполь" (kbp.kiev.ua)

Один человек доставлен в больницу

В аэропорту "Борисполь" люди обратились за медицинской помощью после выброса в воздух вредных веществ во время обработки полей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Сообщается, что речь идет о около 50 лицах, которым понадобилась помощь. Также один сотрудник авиакомпании SkyUp доставлен в больницу, о его состоянии не сообщается.

"Дополнительно с жалобами на ухудшение самочувствия обратилось около 50 человек, медицинский осмотр которых проводится на месте", - говорится в сообщении.

Напомним, 21 октября около 18:20 поступила информация в ГСЧС о резком запахе аммиака в аэропорту "Борисполь". В результате этого с 20:00 вылет самолетов из аэропорта «F» был приостановлен. В зоне деятельности аэропорта в связи с обработкой полей амиаковместительными веществами, по предварительным оценкам, произошло высвобождение летучих вредных веществ.

В 20:11 работу аэропорта было восстановлено в штатном режиме. По результатам выводов специалистов ГСЧС в аэропорту "Борисполь", установлено наличие в воздухе аммиака без превышения предельно допустимых концентраций.

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Новости Украины Киеввоздухаэропорт Борисполь
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