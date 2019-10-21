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У "Борисполі" 50 чоловік звернулися за медичною допомогою через проблеми з повітрям

Новини » Суспільство    21.10.2019 - 22:36
У "Борисполі" 50 чоловік звернулися за медичною допомогою через проблеми з повітрям
Фото: аеропорт "Бориспіль" (kbp.kiev.ua)

Один чоловік доставлений в лікарню

В аеропорту "Бориспіль" близько 50 осіб звернулися за медичною допомогою після викиду в повітря шкідливих речовин під час обробки полів. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

Повідомляється, що один співробітник авіакомпанії SkyUp доставлений в лікарню.

"Додатково з скаргами на погіршення самопочуття звернулося близько 50 осіб, медичний огляд яких проводиться на місці", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 21 жовтня близько 18:20 надійшла інформація в ДСНС про різкий запах аміаку в аеропорту "Бориспіль". В результаті цього з 20:00 виліт літаків з аеропорту «F» був припинений. В зоні діяльності аеропорту у зв'язку з обробкою полів амиаковместительными речовинами, за попередніми оцінками, відбулося вивільнення летючих шкідливих речовин.

У 20:11 роботу аеропорту було відновлено у штатному режимі. За результатами висновків фахівців ДСНС в аеропорту "Бориспіль", встановлено наявність у повітрі аміаку без перевищення гранично допустимих концентрацій.

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