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Аэропорт "Борисполь" возобновил обслуживание в терминалах

Новости » Общество    21.10.2019 - 21:53
Аэропорт "Борисполь" возобновил обслуживание в терминалах
Фото: аэропорт "Борисполь" (kbp.kiev.ua)

Аэропорт работает в штатном режиме

Аэропорт "Борисполь" возобновил работу после проверки специалистами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) на качества воздуха. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Как сообщается, по результатам выводов специалистов ГСЧС в аэропорту "Борисполь", качество воздуха соответствует допустимым нормам.

"Деятельность аэропорта восстановлено. Аэропорт "Борисполь" работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Напомним, аэропорт "Борисполь" приостановил работу терминалов в связи с высвобождением летучих вредных веществ во время обработки полей. В связи с обработкой полей в зоне деятельности аэропорта и окружающей местности амиакомисткимы веществами, по предварительным оценкам, произошло высвобождение летучих вредных веществ.

Как сообщает РБК-Украина, в Германии забастовка бортперсоналом дочерних предприятий авиакомпании Lufthansa привела к отмене десятков авиарейсов в ряде немецких аэропортов. Забастовка организовал профсоюз работников Ufo, который находится в длительном тарифном конфликте с Lufthansa. Профсоюз требует увеличения зарплаты и улучшения условий труда для сотрудников авиакомпании.

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