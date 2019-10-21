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В аэропорту "Борисполь" приостановили работу терминалов

Новости » Происшествия    21.10.2019 - 21:23
В аэропорту "Борисполь" приостановили работу терминалов
Фото: аэропорт "Борисполь" (kbp.kiev.ua)

В аэропорту пообещали в ближайшее время обновить информацию

Аэропорт “Борисполь” приостановил работу терминалов в связи с высвобождением летучих вредных веществ во время обработки полей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Сообщается, что в связи с обработкой полей в зоне деятельности аэропорта и окружающей местности амиаковместительными веществами, по предварительным оценкам, произошло высвобождение летучих вредных веществ.

“В настоящее время в аэропорту „Борисполь“ работает комиссия Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. До получения заключений по результатам ее работы обслуживания в терминалах аэропорта приостановлена”, - говорится в сообщении.

В аэропорту также пообещали в ближайшее время обновить информацию, а также призвали пассажиров следить за расписанием на онлайн табло.

Напомним, в Киеве на эстакаде Южного моста до конца октября ограничат движение автомобилей в направлении левого берега. Ограничение движения было введено в связи с работами по замене деформационного шва.

Как сообщает РБК-Украина, в Германии забастовка бортперсонала дочерних предприятий авиакомпании Lufthansa привела к отмены десятков авиарейсов в ряде немецких аэропортов. Забастовку организовал профсоюз работников Ufo, который находится в длительном тарифном конфликте с Lufthansa. Профсоюз требует увеличения зарплаты и улучшения условий труда для сотрудников авиакомпании.

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