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На Бориспільському шосе перекрили рух в напрямку Києва: що сталось

Фото: на Бориспільському шосе перекрили рух в напрямку Києва (t.me/kyivpatrol)
Автор: Сергій Пишкін

На Бориспільському шосе, внаслідок аварії, перекрито рух в напрямку Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу патрульної поліції Києва.

"У зв'язку з ДТП на автодорозі М-03 Київ - Харків - Довжанський, на Бориспільському шосе, рух транспорту в напрямку міста Києва перекритий", - пише пресслужба. 

Патрульна поліція закликає громадян врахувати інформацію під час планування маршруту. 

 

Фото: на Бориспільському шосе перекрили рух в напрямку Києва (t.me/kyivpatrol)

Час відновлення руху не уточнюється наразі. 

 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що під Ізюмом, сьогодні, 7 грудня, сталась страшна аварія внаслідок якої було шестеро загиблих й двоє постраждалих. Рятувальникам, які прибули до місця подій, довелось за допомогою спеціального інструменту вирізати з понівечених автівок жертв. Пізніше правоохоронці показали відео наслідків.

Ще одна ДТП сталась нещодавно на трасі Київ-Ковель за участю фури, автобуса та легковика. Тоді ж постраждали троє людей.

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Київ