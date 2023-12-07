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На Бориспольском шоссе перекрыли движение в направлении Киева: что произошло

Фото: на Бориспольском шоссе перекрыли движение в направлении Киева (t.me/kyivpatrol)
Автор: Сергей Пышкин

На Бориспольском шоссе в результате аварии перекрыто движение в направлении Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева.

"В связи с ДТП на автодороге М-03 Киев - Харьков - Довжанский, на Бориспольском шоссе, движение транспорта в направлении города Киева перекрыто", - пишет пресс-служба. 

Патрульная полиция призывает граждан учесть информацию при планировании маршрута.

 

Фото: на Бориспольском шоссе перекрыли движение в направлении Киева (t.me/kyivpatrol)

Время возобновления движения не уточняется.

 

Напомним, РБК-Украина писало о том, что под Изюмом, сегодня, 7 декабря, произошла страшная авария в результате которой было шестеро погибших и двое пострадавших. Спасателям, которые прибыли к месту событий, пришлось с помощью специального инструмента вырезать из искореженных автомобилей жертв. Позже правоохранители показали видео последствий.

Еще одно ДТП произошло недавно на трассе Киев-Ковель с участием фуры, автобуса и легковушки. Тогда же пострадали три человека.

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Киев