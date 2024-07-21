Борис Джонсон оприлюднив "мирний план" Трампа щодо України з "російським" Кримом

Екс-прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оприлюднив мирний план Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на авторську колонку Джонсона у виданні Daily Mail.
Британський політик зазначив, що "мирний план" Трампа передбачає наступні кроки:
Джонсон зазначив, що з президентом Дональдом Трампом у Білому домі "існує реальна перспектива певного глобального зближення з Росією, а з Путіним - повернення до часів, коли Росія була поважним партнером G8 і навіть НАТО".
На думку політика, є лише один спосіб досягти такого результату - через силу.
"Вашингтон під керівництвом Трампа повинен буде показати, що міжнародні кордони повинні поважатися, і що радянську імперію не можна відновити силою. Це означає підтримку українців до кінця", - зазначив Джонсон.
Він також додав, що перемога України може прокласти шлях "до нових і набагато кращих відносин з Росією", що "стало б великою перемогою для Америки і для всього світу".
Нагадаємо, 17 липня Борис Джонсон провів зустріч з Дональдом Трампом під час якої політики обговорили ситуацію в Україні. Зустріч відбулася за кілька днів після замаху на Трампа під час передвиборчого мітингу в Пенсильванії.
В ніч на суботу 20 липня, президент Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з Трампом з 2021 року.
Кандидат у президенти США позитивно оцінив спілкування з Зеленським.
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