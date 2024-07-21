Борис Джонсон обнародовал "мирный план" Трампа по Украине с "российским" Крымом

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обнародовал мирный план Дональда Трампа по окончанию войны в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на авторскую колонку Джонсона в издании Daily Mail.
По словам британского политика "мирный план" Трампа предусматривает следующие шаги:
Джонсон отметил, что с президентом Дональдом Трампом в Белом доме "существует реальная перспектива определенного глобального сближения с Россией, а с Путиным - возвращение ко временам, когда Россия была уважаемым партнером G8 и даже НАТО".
По мнению политика, есть только один способ достичь такого результата - через силу.
"Вашингтон под руководством Трампа должен будет показать, что международные границы должны уважаться, и что советскую империю нельзя восстановить силой. Это означает поддержку украинцев до конца", - отметил Джонсон.
Он также добавил, что победа Украины может проложить путь "к новым и гораздо лучшим отношениям с Россией", что "стало бы большой победой для Америки и для всего мира".
Напомним, 17 июля Борис Джонсон провел встречу с Дональдом Трампом, в ходе которой политики обсудили ситуацию в Украине. Встреча состоялась через несколько дней после покушения на Трампа во время предвыборного митинга в Пенсильвании.
В ночь на субботу 20 июля, президент Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с Трампом с 2021 года.
Кандидат в президенты США положительно оценил общение с Зеленским.
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