Борис Джонсон зустрівся з Трампом і обговорив ситуацію в Україні
Екс-прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон провів зустріч з кандидатом у президенти США від Республіканської партії Дональдом Трампом. Політики обговорили актуальну ситуацію в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Джонсона в соцмережі Х.
"Радий зустрітися з президентом Трампом, який перебуває у відмінній формі після ганебного замаху на його життя. Ми обговорили Україну, і я не сумніваюся, що він буде сильним та рішучим у підтримці цієї країни та захисті демократії", - написав він.
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Great to meet President Trump who is on top form after the shameful attempt on his life. We discussed Ukraine and I have no doubt that he will be strong and decisive in supporting that country and defending democracy. <a href="https://t.co/OEVZPZsRE1">pic.twitter.com/OEVZPZsRE1</a></p>— Boris Johnson (@BorisJohnson) <a href="https://twitter.com/BorisJohnson/status/1813284028298240086?ref_src=twsrc%5Etfw">July 16, 2024</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
Нагадаємо, у березні цього року Борис Джонсон таємно відвідав Венесуелу й обговорив з президентом країни війну України з Росією.
Замах на Трампа
В неділю, 14 липня, в штаті Пенсільванія під час мітингу Дональда Трампа пролунали постріли. Злочинець поранив кандидата-республіканця у верхню частину правого вуха, він втратив багато крові. Трампа ушпиталили, його життю нічого не загрожує.
Детальніше про замах на кандидата у президенти США - в матеріалі РБК-Україна.
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