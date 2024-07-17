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Борис Джонсон зустрівся з Трампом і обговорив ситуацію в Україні

Середа 17 липня 2024 00:50
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Борис Джонсон зустрівся з Трампом і обговорив ситуацію в Україні Фото: кандидат в президенти США Дональд Трамп й екс-прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон (x.com/BorisJohnson)
Автор: Валерій Савицький

Екс-прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон провів зустріч з кандидатом у президенти США від Республіканської партії Дональдом Трампом. Політики обговорили актуальну ситуацію в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Джонсона в соцмережі Х.

"Радий зустрітися з президентом Трампом, який перебуває у відмінній формі після ганебного замаху на його життя. Ми обговорили Україну, і я не сумніваюся, що він буде сильним та рішучим у підтримці цієї країни та захисті демократії", - написав він.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Great to meet President Trump who is on top form after the shameful attempt on his life. We discussed Ukraine and I have no doubt that he will be strong and decisive in supporting that country and defending democracy. <a href="https://t.co/OEVZPZsRE1">pic.twitter.com/OEVZPZsRE1</a></p>&mdash; Boris Johnson (@BorisJohnson) <a href="https://twitter.com/BorisJohnson/status/1813284028298240086?ref_src=twsrc%5Etfw">July 16, 2024</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Нагадаємо, у березні цього року Борис Джонсон таємно відвідав Венесуелу й обговорив з президентом країни війну України з Росією.

Замах на Трампа

В неділю, 14 липня, в штаті Пенсільванія під час мітингу Дональда Трампа пролунали постріли. Злочинець поранив кандидата-республіканця у верхню частину правого вуха, він втратив багато крові. Трампа ушпиталили, його життю нічого не загрожує.

Детальніше про замах на кандидата у президенти США - в матеріалі РБК-Україна.

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