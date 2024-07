Борис Джонсон зустрівся з Трампом і обговорив ситуацію в Україні

"Радий зустрітися з президентом Трампом, який перебуває у відмінній формі після ганебного замаху на його життя. Ми обговорили Україну, і я не сумніваюся, що він буде сильним та рішучим у підтримці цієї країни та захисті демократії", - написав він.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Great to meet President Trump who is on top form after the shameful attempt on his life. We discussed Ukraine and I have no doubt that he will be strong and decisive in supporting that country and defending democracy. <a href="https://t.co/OEVZPZsRE1">pic.twitter.com/OEVZPZsRE1</a></p>— Boris Johnson (@BorisJohnson) <a href="https://twitter.com/BorisJohnson/status/1813284028298240086?ref_src=twsrc%5Etfw">July 16, 2024</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Нагадаємо, у березні цього року Борис Джонсон таємно відвідав Венесуелу й обговорив з президентом країни війну України з Росією.