ЕС и Великобритания возобновят переговоры по Brexit

Фото: флаги Великобритании и ЕС (РБК-Украина)

Переговоры Евросоюза и Великобритании об условиях сотрудничества после Brexit возобновятся 6 декабря в Брюсселе, заявили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. После телефонного разговора они отметили, что достижение соглашения невозможно без сближения позиций сторон по ключевым темам.

Об этом обе стороны сообщили в Twitter.

Значительные разногласия остаются по трем ключевым вопросам: равенство условий, руководство и рыбный промысел.

"Обе стороны подчеркнули, что соглашение невозможно до тех пор, пока эти вопросы не разрешены", - заявила фон дер Ляйен.

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин заявил, что приветствует возобновление диалога.

"Соглашение - в интересах каждого. Нужно предпринять все усилия, чтобы достигнуть сделки", - сообщил он в Twitter.

Ирландия - член ЕС и единственное государство, имеющее сухопутную границу с Соединенным Королевством.

Напомним, 19 ноября стало известно, что переговоры Британии и ЕС по Brexit приостановлены. У одного из членов европейской делегации подтвердили заражение коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Британия и Европейский союз возобновляют переговоры о новом торговом соглашении. Тогда в совместном документе отмечалось, что если стороны не придут к общему согласию во всех вопросах, то переговоры будут проходить ежедневно, включая выходные.

Кроме того, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна готова выйти из единого рынка и таможенного союза ЕС без заключения нового соглашения о свободной торговле.