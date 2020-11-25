ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Британия заявила о крупнейшем за три века спаде экономики

Лондон, Среда 25 ноября 2020 19:17
Британия заявила о крупнейшем за три века спаде экономики
Фото: Риши Сунак (flickr.com/number10gov)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр финансов Британии Риши Сунак заявил, что в этом году Соединенное Королевство переживет самый крупный за 300 лет спад экономики. Валовой внутренний продукт Британии сократится более чем на 11%.

Об этом говорится в официальном заявлении на сайте британского Минфина.

Сунак ожидает, что с ослаблением карантинных ограничений британская экономика начнет восстанавливаться и вырастет на 5,5% в следующем году, и на 6,6% в 2022 году. В последующие годы экономика, по прогнозу министра, будет расти на 2,3%, 1,7% и 1,8%.

"Экономика сократится в этом году на 11,3%, что является крупнейшим падением производства за более чем 300 лет... Экономические убытки, скорее всего, будут долгими. Это означает, что в 2025 году объем экономики будет примерно на 3% меньше, чем ожидалось в марте", - подчеркнул он.

Напомним, правительство Британии решило отказаться от локдауна. Британия перейдет на систему местных ограничений для борьбы с распространением коронавируса.

Кроме того, власти Британии запланировали ослабить карантин перед Рождеством. Британское правительство может временно отменить социальное дистанционирование.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Финансовый кризис 2020 Великобританияэкономикакризис

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь