У третьому кварталі 2026 року українці сплатили за житлово-комунальні послуги 51 млрд гривень. Водночас загальна заборгованість населення за комуналку на кінець вересня перевищила 101 млрд гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики України.
У липні-вересні 2026 року населенню нарахували до сплати 48,5 млрд гривень за житлово-комунальні послуги. Фактично українці сплатили 51 млрд гривень.
Станом на 30 вересня 2026 року найбільша заборгованість припадала на постачання теплової енергії та гарячої води - 31,4 млрд гривень.
Ще 27,6 млрд гривень українці заборгували за постачання та розподіл природного газу, а 16,6 млрд гривень - за електроенергію.
Також заборгованість накопичилася за іншими комунальними послугами:
Загальна заборгованість за цими шістьма категоріями становила 101,4 млрд гривень.
Раніше РБК-Україна розповідало, за яких умов українці можуть втратити пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Зокрема, сама наявність боргу за комуналку не є підставою для скасування пільги, однак її можуть припинити у разі втрати права на допомогу, призначення житлової субсидії або за заявою отримувача.
Також ми писали, що єдине житло боржника можуть виставити на продаж через комунальні борги, якщо їхня сума перевищує 430 тисяч гривень. У Мін'юсті пояснили, що цей поріг підвищили з приблизно 170 тисяч гривень, а в разі затримки зі зняттям обмежень після погашення боргу можна звернутися до державного виконавця.