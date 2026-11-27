В третьем квартале 2026 года украинцы заплатили за жилищно-коммунальные услуги 51 млрд гривен. В то же время, общая задолженность населения за коммуналку на конец сентября превысила 101 млрд гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.
В июле-сентябре 2026 года населению насчитали к оплате 48,5 млрд гривен за жилищно-коммунальные услуги. Фактически украинцы оплатили 51 млрд гривен.
По состоянию на 30 сентября 2026 года наибольшая задолженность приходилась на поставку тепловой энергии и горячей воды - 31,4 млрд гривен.
Еще 27,6 млрд гривен украинцы задолжали за поставку и распределение природного газа, а 16,6 млрд гривен - за электроэнергию.
Также задолженность накопилась по другим коммунальным услугам:
Общая задолженность по этим шести категориям составила 101,4 млрд гривен.
Ранее РБК-Украина рассказывало, при каких условиях украинцы могут лишиться льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. В частности, наличие долга за коммуналку не является основанием для отмены льготы, однако ее могут прекратить в случае потери права на помощь, назначения жилищной субсидии или по заявлению получателя.
Также мы писали, что единственное жилье должника могут выставить на продажу из-за коммунальных долгов, если их сумма превышает 430 тысяч гривен. В Минюсте пояснили, что этот порог повысили с около 170 тысяч гривен, а в случае задержки со снятием ограничений после погашения долга можно обратиться к государственному исполнителю.