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Чи можуть забрати пільгу через борги за комуналку: пояснення ПФУ

05:45 12.11.2026 Чт
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Чи можуть забрати пільгу через борги за комуналку: пояснення ПФУ Фото: ПФУ пояснив, чи можна втратити пільгу через борги за комуналку (Getty Images)
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Українці, які мають право на пільги з оплати житлово-комунальних послуг, можуть втратити державну підтримку за певних обставин. Водночас сама наявність боргу за комуналку не є підставою для автоматичного припинення пільги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ПФУ.

Чи можуть скасувати пільгу через борги

Наявність заборгованості за житлово-комунальні послуги сама по собі не позбавляє українця права на пільгу. У цьому питанні важливо розрізняти пільги та житлові субсидії, оскільки для них передбачені різні правила.

Зокрема, відповідно до порядку надання пільг, затвердженого постановою Кабінету міністрів №373 від 17 квітня 2019 року, заборгованість за комунальні послуги не зазначена серед підстав для припинення їх надання.

Тобто навіть якщо людина накопичила борг за опалення, електроенергію, газ чи водопостачання, вона не повинна автоматично втратити належну їй знижку на оплату комуналки.

Водночас це не означає, що заборгованість можна ігнорувати. Питання її погашення споживач має вирішувати безпосередньо з підприємством, яке надає відповідну послугу.

За яких умов Пенсійний фонд може припинити пільгу

У Пенсійному фонді пояснюють, що законодавство передбачає кілька підстав для припинення державної підтримки.

Зокрема, надання пільги можуть зупинити:

  • у разі смерті отримувача;
  • якщо людина втратила право на пільгу;
  • якщо пільговику призначили житлову субсидію;
  • за особистою заявою отримувача про припинення виплат.

У більшості таких випадків пільгу припиняють із місяця, наступного за тим, у якому настала відповідна обставина. Якщо людина сама подала заяву, виплату припиняють із наступного місяця після її подання, якщо інше не зазначено в заяві.

Раніше РБК-Україна пояснювало, чи можна отримати подвійну знижку на комуналку.

Також ми розповідали, яку допомогу можна отримати, якщо вам не призначили пільгу.

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